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Общество

Эвакуированным в Нижегородскую область школьникам передают спортивную форму

22 апреля 2022 10:55  [114] Общество

Фото: пресс-служба партии

Эвакуированным в Нижегородскую область школьникам передают спортивную форму

С просьбой о покупке формы обратились родители ребят к депутатам и волонтерам "Единой России". Необходимые вещи приобретены на средства, которые поступают на специальный счет для поддержки жителей Донбасса.

На данный момент депутаты и волонтеры партии передали более 80 комплектов спортивной одежды.

"Среди прибывших в нашу область много детей школьного возраста, которые теперь продолжают учебу в нижегородских школах. Всех мы обеспечиваем школьной формой, рюкзаками и канцтоварами. Был большой запрос на спортивную форму, чтобы дети могли посещать уроки физкультуры и ходить в спортивные секции. Очень приятно видеть улыбки этих ребят, когда мы привезли им костюмы, как они их примеряли, радовались. Конечно, дети должны чувствовать себя комфортно и удобно, продолжать учиться, развиваться. Сейчас жителям Донбасса, лишившимся родного дома, очень нужна наша поддержка и помощь. И мы со своей стороны будем продолжать делать все возможное, чтобы они знали, что их не оставят в беде и им есть на кого опереться", - сказала заместитель руководителя регионального волонтерского центра "Единой России", депутат городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова.

Поддержку в подборе спортивной формы оказывает компания "Гамма Текстиль" в рамках проекта "Юниор Центр", которая также помогает обеспечивать приехавших детей и школьной формой. Сотрудники подбирают одежду индивидуально для каждого ребенка. Спортивные костюмы приобретены с учетом возраста и пожеланий ребят. Кроме того, 40 комплектов компания передала в подарок.

"Мы сразу откликнулись на просьбу помочь детям. Наша организация занимается формой для школьников уже много лет, и знаем, как важно, чтобы она была не только удобной и качественной, но и красивой, чтобы дети радовались и с удовольствием ее носили. Надеемся, что все ребята довольны. От всей души желаем им больших успехов в учебе и спорте", - сказала руководитель проекта "Юниор Центр" Эльвира Дозорова.

Напомним, в Нижегородскую область прибыло почти две тысячи жителей из Донецкой и Луганской народных республик и Мариуполя. Почти половина из них – дети разного возраста. Чтобы не прерывать учебный процесс, школьники продолжают обучение в учреждениях образования региона. При поддержке НРО партии "Единая Россия" их обеспечивают школьной и спортивной формой, рюкзаками с комплектом канцелярских товаров, необходимым для каждого класса, а также художественной и образовательной литературой.

За каждым пунктом временного размещения вынужденных переселенцев закреплены ответственные депутаты и волонтеры "Единой России". Они держат постоянную связь с ПВР, узнают потребности, формируют заявки, которые в оперативном порядке отрабатываются.

С самого начала спецоперации региональное отделение "Единой России" объявило сбор средств на специальный счет для помощи жителям Донбасса. К акции сразу присоединились активисты, депутаты, волонтеры и сторонники партии. Различные организации, предприятия и неравнодушные жители оказывает помощь по разным направлениям.

Также в Нижегородской области продолжает работать пункт сбора гуманитарной помощи на базе региональной общественной приемной "Единой России" по адресу: Нижний Новгород, ул. Рождественская, 38. Узнать, в каких товарах сейчас есть потребность, можно по номерам телефонов: (8-831) 434-42-26 и 434-42-50.

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Теги:
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