Общество

Евгений Чинцов поздравил жителей Нижнего Новгорода с Днем защитника Отечества

23 февраля 2026 08:23 Общество
Евгений Чинцов поздравил жителей Нижнего Новгорода с Днем защитника Отечества

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

Председатель Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов поздравил горожан с Днем защитника Отечества. 

Спикер муниципального парламента отметил, что этот праздник давно стал всенародным, выйдя за рамки профессионального. По его словам, в основе праздника лежат вековые традиции единения народа в периоды испытаний, когда судьба страны требовала мужества и сплоченности.

Он подчеркнул, что нижегородцы гордятся подвигом ополчения Минина и Пожарского, героями Отечественной войны 1812 года, доблестью воинов Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Отдельно председатель Думы отметил самоотверженное служение Родине участников специальной военной операции.

В своем обращении он акцентировал внимание на том, что в этот день чествуют прежде всего ветеранов и действующих военнослужащих. "Каждый, кто посвятил жизнь службе Отечеству, заслуживает искренней благодарности и уважения", — подчеркнул председатель Думы.

По словам Евгения Чинцова, в нынешних условиях, когда на передовой решается судьба России как сильного и независимого государства, особенно ценны верность долгу, преданность родной земле и традициям воинской славы.

"Мы гордимся вами и храним память обо всех, кто отдал жизнь за свободу, независимость и историческую справедливость", — заявил он.

Спикер городской Думы также отметил вклад сотрудников ОПК, волонтеров, родных и близких бойцов, а также представителей профессий, обеспечивающих безопасность и порядок. Их труд укрепляет страну и приближает Победу.

"От всей души желаю вам здоровья, мира, благополучия! С праздником!" — заключил Евгений Чинцов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Гордума День защитника Отечества Евгений Чинцов
