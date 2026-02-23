Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 февраля 2026 07:03
Глеб Никитин: "Мы делаем все, чтобы приблизить Победу"
22 февраля 2026 22:10
Эксперты объяснили, почему зоокафе — опасное и жестокое развлечение
22 февраля 2026 21:15
Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров в аэропорту Нижнего Новгорода
22 февраля 2026 21:01
Число принятых нижегородским аэропортом рейсов в Москву выросло до 24
22 февраля 2026 20:03
Чем опасны домашние роды: мнение эксперта
22 февраля 2026 18:53
Нижегородский аэропорт принял 16 рейсов, следовавших в Москву
22 февраля 2026 15:50
Концерты ко Дню защитника Отечества прошли в Нижегородской области
22 февраля 2026 13:49
Транспортные накладные станут электронными в Нижегородской области в 2026 году
22 февраля 2026 12:20
Снег и узкие дворы: директор "Нижэкологии-НН" вышел в рейс на мусоровозе
22 февраля 2026 09:40
Пропавшего больше двух недель назад учителя ищут в Нижегородской области
Общество

Глеб Никитин: "Мы делаем все, чтобы приблизить Победу"

23 февраля 2026 07:03 Общество
Глеб Никитин: Мы делаем все, чтобы приблизить Победу

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества. Обращение адресовано военнослужащим, ветеранам, офицерам запаса и тем, кто сегодня находится в зоне боевых действий.

Глава региона отметил, что в истории страны практически не было периода, когда ей не приходилось бы защищаться от агрессоров. По его словам, этот праздник объединяет подвиг народного ополчения 1612 года, имена полководцев, давших отпор Наполеону, Великую Победу 1945 года и ежедневный подвиг современных военнослужащих, стоящих на страже рубежей и отстаивающих суверенитет, язык и культуру России.

Глеб Никитин подчеркнул, что сегодняшние защитники — достойные наследники поколения победителей. Многие из них встречают 23 февраля на боевом дежурстве.

"Каждому бойцу очень важно знать, что его ждут дома. Помощь тыла, поддержка земляков – это то, что укрепляет боевой дух. Мы вместе с вами стараемся приблизить Победу и делаем для этого все, что в наших силах!" — отметил губернатор.

В завершение он пожелал жителям региона крепости духа, сил и здоровья, а их семьям — благополучия и веры.

"Низкий поклон ветеранам и всем, кто сегодня в строю!" — заключил Глеб Никитин.

Ранее мы рассказывали, куда сходить и что посмотреть в Нижнем Новгороде в День защитника Отечества  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин День защитника Отечества
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных