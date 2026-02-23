Глеб Никитин: "Мы делаем все, чтобы приблизить Победу" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днем защитника Отечества. Обращение адресовано военнослужащим, ветеранам, офицерам запаса и тем, кто сегодня находится в зоне боевых действий.

Глава региона отметил, что в истории страны практически не было периода, когда ей не приходилось бы защищаться от агрессоров. По его словам, этот праздник объединяет подвиг народного ополчения 1612 года, имена полководцев, давших отпор Наполеону, Великую Победу 1945 года и ежедневный подвиг современных военнослужащих, стоящих на страже рубежей и отстаивающих суверенитет, язык и культуру России.

Глеб Никитин подчеркнул, что сегодняшние защитники — достойные наследники поколения победителей. Многие из них встречают 23 февраля на боевом дежурстве.

"Каждому бойцу очень важно знать, что его ждут дома. Помощь тыла, поддержка земляков – это то, что укрепляет боевой дух. Мы вместе с вами стараемся приблизить Победу и делаем для этого все, что в наших силах!" — отметил губернатор.

В завершение он пожелал жителям региона крепости духа, сил и здоровья, а их семьям — благополучия и веры.

"Низкий поклон ветеранам и всем, кто сегодня в строю!" — заключил Глеб Никитин.

