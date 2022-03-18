Двое мужчин погибли при пожаре в Чкаловске Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Двое мужчин погибли при пожаре в г.о.г Чкаловск. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в селе Б. Якунино г.о.г. Чкаловск поступило 22 апреля в 9:45. На момент прибытия к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение имущества в одной из комнат дома.

Пожар на площади 2 кв.м. был ликвидирован в 9:56. На месте происшествия были обнаружены тела 62-летнего и 33-летнего мужчины. В доме, кроме них, никого не было.

Предположительной причиной пожара стала неосторожность при курении погибших мужчин.

В ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминают, что курение в постели смертельно опасно.