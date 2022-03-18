Евгений Люлин принял участие в церемонии награждения медалью "В память 800-летия Нижнего Новгорода"

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Председатель Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) Евгений Люлин принял участие в церемонии награждения юбилейной медалью "В память 800-летия Нижнего Новгорода". Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
Согласно информации, в список награжденных вошли бывшие представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда РФ в Приволжском федеральном округе, Федерального Казначейства Нижегородской области и прочих структур.
В частности, это:
"Со многими из награжденных лично знаком уже много лет, поэтому знаю, что это достойные, честные, трудолюбивые люди. У каждого своя судьба, свой жизненный путь, но всех объединяет стремление служить родной земле, жителям Нижегородской области. Юбилей столицы Приволжья стал ярким событием ее истории, важной вехой развития не только города, но и всего региона. Пусть эти медали станут данью нашего уважения к настоящим профессионалам, нашим землякам, символом признания их заслуг, знаком уважения со стороны нижегородцев", - сказал Евгений Люлин по итогам мероприятия.
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