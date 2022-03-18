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Политика

Евгений Люлин принял участие в церемонии награждения медалью "В память 800-летия Нижнего Новгорода"

22 апреля 2022 12:17  [24] Политика

Фото: пресс-служба парламента

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО) Евгений Люлин принял участие в церемонии награждения юбилейной медалью "В память 800-летия Нижнего Новгорода". Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Согласно информации, в список награжденных вошли бывшие представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда РФ в Приволжском федеральном округе, Федерального Казначейства Нижегородской области и прочих структур.

В частности, это:

  1. командующий 22-ой гвардейской общевойсковой Кёнигсбергской Краснознамённой армией, генерал-лейтенант Игорь Броницкий
  2. военный комиссар Нижегородской области, генерал-майор Алексей Волков
  3. командующий внутренними войсками МВД РФ по ПФО, генерал-лейтенант Михаил Змеев
  4. командующий войсками Приволжского регионального командования ВВ МВД, генерал-лейтенант Яков Недобитко
  5. руководитель УГИБДД ГУВД по Нижегородской области, полковник Александр Карангов
  6. руководитель Управления ФСНП по Нижегородской области, генерал-майор Николай Чих
  7. руководитель УФНС России по Нижегородской области Александр Буренков
  8. руководители МРИ ФНС по ПФО Александр Зудин и Сергей Зайков
  9. начальник Управления Пенсионного фонда РФ в ПФО Виктор Бабакаев
  10. руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области Ирина Бердникова
  11. начальник Приволжского управления госавтодорнадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Николай Катаев
  12. руководитель Управления Федерального Казначейства по Нижегородской области Екатерина Мазина
  13. начальник Института ФСБ России (г. Нижний Новгород) Сергей Паршин.

"Со многими из награжденных лично знаком уже много лет, поэтому знаю, что это достойные, честные, трудолюбивые люди. У каждого своя судьба, свой жизненный путь, но всех объединяет стремление служить родной земле, жителям Нижегородской области. Юбилей столицы Приволжья стал ярким событием ее истории, важной вехой развития не только города, но и всего региона. Пусть эти медали станут данью нашего уважения к настоящим профессионалам, нашим землякам, символом признания их заслуг, знаком уважения со стороны нижегородцев", - сказал Евгений Люлин по итогам мероприятия.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание
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