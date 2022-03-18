Молодые приборостроители презентовали свои идеи на форуме, организованном АПЗ Общество

Фото: пресс-служба завода

Молодые приборостроители презентовали свои идеи на форуме, организованном Молодежным советом АО "АПЗ". Об этом сообщает пресс-служба завода.

Согласно информации, мероприятие прошло 16 и 17 апреля в профилактории "Морозовский". Тема встречи – "Феномен молодежного лидерства в трудовом коллективе".

Участников форума приветствовал генеральный директор Арзамасского приборостроительного завода Андрей Капустин. Он рассказал, что происходит на предприятии и какую роль в этом играет молодежь.

"Идеи, которые рождаются у молодежи, нужно облекать в проектные формы. А также анализировать, с помощью каких ресурсов можно их реализовать, какой положительный результат будет для предприятия и его сотрудников. Инициативу проявлять не только по заводским, но и городским вопросам. АПЗ исторически помогал не только своим сотрудникам, мы несем социальную ответственность и за наш город", - сказал он.

Открыл традиционный форум председатель Молодежного совета, помощник генерального директора Артём Канашкин.

"Особенностью этого года стало большое количество новичков. Такой формат общения помогает ребятам, недавно влившимся в молодежное движение предприятия, максимально быстро адаптироваться в команде. Здесь мы ведем себя честно – определяем проблему Молодежного совета и пытаемся ее решить, чтобы наша деятельность стала более продуктивна и полезна заводу", - отметил он.

Программа форума началась с тренинга на сплочение и выявление лидерских качеств, затем прошел обучающий интерактивный семинар по психологии лидерства. Ребятам дали возможность проявить лидерские качества и презентовать в "магазине идей" свои проекты. Участники форума разделились на 4 команды, в каждой из них начался мозговой штурм.

"Ребята сегодня "продавали" руководству идеи развития молодежной политики и своей роли на предприятии. Не первый год сотрудничаю с Молодежным советом АПЗ. Задания подбирал сложные, но ребята с легкостью все выполнили", – рассказал неизменный ведущий тренингов форума директор Арзамасского коммерческо-технического техникума Евгений Горшков.

Команды сформировали из своих идей проекты и презентовали их жюри, председателем которого стал генеральный директор Андрей Капустин.

По итогу деловой программы создано четыре проекта: волонтерский – "Молодежь поможет", мотивационный – "Молодежный штурм" и два информационных – "ПравДа" и "МС-инфо". С небольшим отрывом по очкам победил проект "Молодежный штурм".

Форум завершился спортивными соревнованиями на свежем воздухе.