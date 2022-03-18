Региональный чемпионат профмастерства "Абилимпикс" пройдёт в Нижнем Новгороде 27 апреля

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В Нижнем Новгороде 27 апреля пройдёт VII региональный чемпионат профессионального мастерства "Абилимпикс" для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Об этом сообщили организаторы мероприятия - АНО "Россия – страна возможностей".
Соревнования, а также деловая, профориентационная и выставочная программы чемпионата пройдут в очном формате на 11 площадках, расположенных в образовательных организациях Нижнего Новгорода и Арзамаса. Основной площадкой проведения соревнований станет "Нижегородский Губернский колледж".
Конкурсанты получат возможность испытать себя, а также продемонстрировать свои знания и профессиональные навыки перед потенциальными работодателями.
К участию в региональном этапе приглашаются лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет - школьники, студенты и специалисты.
Соревнования пройдут по 29 компетенциям, среди которых: "Массажист", "Веб-дизайн", "Обработка текста", "Предпринимательство", "Бисероплетение", "Дошкольное образование", "Клининг" и другие.
Подробная информация для участников и регистрация на чемпионат - на региональном сайте проекта: abilympics.ngknn.ru.
Победители регионального конкурса представят Нижегородскую область на Национальном чемпионате "Абилимпикс" в Москве.
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