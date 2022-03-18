Проекты развития экосистемы регионального образования представили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде на базе ННГУ имени Н.И. Лобачевского состоялась заключительная стратсессия по развитию экосистемы регионального образования "Образовательный ландшафт".

Как отметили в областном правительстве, цикл из пяти сессий проходил в рамках нацпроекта "Образование". В мероприятии приняли участие глава регионального Минобразования Ольга Петрова, а также эксперты и представители педагогического сообщества.

Согласно информации, главным итогом стратсессий стали разработанные командами идеи проектов, мероприятий, образовательных программ и платформенных решений, которые позволят скорректировать наиболее проблемные участки образовательной сети.

В числе представленных проектов - форум "Область талантов 52" в нижегородском парке "Швейцария" с демонстрацией эффективного опыта реализации образовательных программ; проект региональной многоуровневой технологии обучения "Образовательная матрёшка", которая позволит повысить квалификацию не менее 80% педагогов, работающих в созданных в рамках нацпроекта "Образование организациях"; онлайн-платформа "Учим52" для оперативного информирования граждан об образовательных проектах в регионе и поиска ресурсов для их реализации; проект "Территория возможностей", нацеленный на организацию эффективного взаимодействия образовательных сообществ Нижегородской области.

По словам Ольги Петровой, формат стратегических сессий позволил по-новому сформулировать и интерпретировать смыслы, задачи и возможности взаимодействия организаций, а общение с коллегами стимулировало продуктивное решение оперативных задач и формирование стратегических треков. При этом, отметила министр образования, все представленные на стратсессиях проекты проработаны на высоком уровне и будут рассмотрены для реализации.

Также участники подвели итоги всех прошедших стратсессий, в рамках которых были представлены итоги реализации нацпроекта "Образование" в Нижегородской области. Так, были открыты Региональный модельный центр дополнительного образования детей, Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи "Вега", "Экостанция", сеть детских технопарков "Кванториум", а также активно развивается система муниципального дополнительного образования.

Кроме того, эксперты отметили успехи в обучении нижегородских школьников техническим специальностям. Так, в регионе более 5,8 тыс. детей в год проходят обучение на базе четырёх детских технопарков и трёх мобильных технопарков "Кванториум". В 128 школах внедрена целевая модель "Цифровая образовательная среда". Создано более 60 тыс. новых мест дополнительного образования по проекту "Школа полного дня" и 52 муниципальных опорных центра допобразования, открыт Центр опережающей профессиональной подготовки.

В рамках проекта "Доброшкола" в 2018-2020 годах в 18 коррекционных школах обновили материально-техническую базу, а в 2021 году модернизированы классы для детей с ОВЗ в школе-интернате №1 и Золинской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья.

А в рамках федерального проекта "Современная школа" в 2019-2021 годах в школах области создано 209 центров "Точка роста". В 2022 году планируется открыть ещё более 100 таких центров.