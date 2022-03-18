Следователи изучают обстоятельства гибели подростка в водоеме Воскресенского района Происшествия

НИА "Нижний Новгород"

Следственный комитет Нижегородской области проводит проверку по факту гибели 17-летнего подростка в водоеме Воскресенского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Трагедия произошла 22 апреля: очевидцы сообщили об обнаружении тела в воде.

При осмотре тела погибшего криминалистами следов насильственной смерти не обнаружено.

Предварительно установлено, что подросток возвращался домой и решил сократить путь мимо водоема.