Следователи изучают обстоятельства гибели подростка в водоеме Воскресенского района

НИА "Нижний Новгород"
Следственный комитет Нижегородской области проводит проверку по факту гибели 17-летнего подростка в водоеме Воскресенского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
Трагедия произошла 22 апреля: очевидцы сообщили об обнаружении тела в воде.
При осмотре тела погибшего криминалистами следов насильственной смерти не обнаружено.
Предварительно установлено, что подросток возвращался домой и решил сократить путь мимо водоема.
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