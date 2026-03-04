Четыре человека погибли, провалившись под лед в Нижегородской области Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Шесть происшествий на водоемах произошло в Нижегородской области минувшей зимой. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В результате провалов под лед погибли четыре человека. Еще троих удалось спасти.

В ведомстве уточнили, что среди пострадавших несовершеннолетних нет.

Ранее сообщалось, что два человека погибли из-за схода снега с крыш в Нижегородской области.