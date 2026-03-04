Четыре человека погибли, провалившись под лед в Нижегородской области

Фото:
Шесть происшествий на водоемах произошло в Нижегородской области минувшей зимой. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
В результате провалов под лед погибли четыре человека. Еще троих удалось спасти.
В ведомстве уточнили, что среди пострадавших несовершеннолетних нет.
Ранее сообщалось, что два человека погибли из-за схода снега с крыш в Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+