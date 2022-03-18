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Общество

Теплая, но дождливая погода ожидается в Нижегородской области

25 апреля 2022 09:13  [105] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Теплая, но дождливая погода ожидается в Нижегородской области.

По прогнозам синоптиков, утром 25 апреля возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит +17..19°, ветер южный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.

Во вторник, 26 апреля воздух прогреется до отметки в +20..22°, но, тем не менее, прогнозируется дождь.

27 апреля в Нижегородской области относительно похолодает. Ночью и днем температура воздуха будет составлять +12..14°, также ожидаются дожди.

К четвергу в регионе столбики термометров снизятся до отметки в +6..+8°. 29 апреля ночью температура воздуха составит +1..+3°.

К выходным в Нижегородской области ожидается малооблачная погода, возможен небольшой снег. Ночью температура воздуха будет составлять +3..+5°, а днем воздух прогреется до +7..+9°.

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