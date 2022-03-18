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Бизнес

Оператор билайн увеличил объемы своего "облака" до 1 Тб

25 апреля 2022 09:53  [69] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Оператор билайн увеличил объемы своего "облака" до 1 Тб. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, обновление "Облако билайн" позволит абонентам оператора увеличить объемы своего облачного хранилища до 1 ТБ. 5 Гб хранилища доступны бесплатно владельцам SIM-карты билайна.

Больше места можно приобрести, подключив подписку, которая оплачивается прямо со счета мобильного телефона.

Доступны "облака" на 100 Гб за 3 рубля в день (сумма за месяц — 90 руб.), 250 Гб за 5 руб./день (150 руб./месяц), 500 Гб — за 8 руб./день (240 руб./месяц) и "облако" наибольшего объема в 1 Тб за 12 руб./день (360 руб./месяц).

Кроме того, теперь на сайте в разделе настроек профиля доступен импорт любых файлов из Dropbox — клиент билайн сможет перенести свои данные из этого иностранного сервиса на сервера "Облака билайн" в России всего за несколько кликов.

Установив приложение "Облако билайн" (6+) на устройства с поддержкой iOS, пользователь может настроить автозагрузку фото и видео в фоновом режиме — это значит, что сразу после "щелчка затвора" камеры, изображение тут же попадает в "Облако билайн", а фото и видео из iCloud загрузятся в сервис даже если оригиналы не хранятся в памяти устройства.

Важно, что все данные пользователей "Облака билайн" хранятся в зашифрованном виде, инфраструктура сервиса находится на территории РФ. Также важно отметить, что интернет-трафик при работе с "Облаком билайн" при нахождении в домашней сети бесплатен и не расходуется из текущих пакетов услуг.

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Теги:
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