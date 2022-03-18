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Житель деревни Ягодное Чкаловского района застрелил жену и покончил с собой. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, вечером 24 апреля в ходе семейной ссоры 64-летний мужчина выстрелил из револьвера в 50-летнего пасынка и 72-летнюю супругу. После этого мужчина покончил с собой. Женщина от полученных ранений скончалась на месте, а ее сын был госпитализирован в больницу с огнестрельным ранением брюшной полости.
При осмотре места происшествия следователи обнаружили огнестрельное оружие, на которое у мужчины не было документов.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело по статье 105 ч.2 УК РФ (убийство двух лиц).
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