Компанию из Павлова оштрафовали на 500 тысяч за взятку Происшествия

Фото: Яндекс карты

В городе Павлово коммерческая организация была оштрафована на 500 тысяч рублей за коррупционные действия, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Павловская городская прокуратура проверила соблюдение законодательства о борьбе с коррупцией и выявила, что с 2020 по 2022 год директор ООО передал сотруднику градообразующего предприятия города Павлово незаконное вознаграждение более 700 тысяч рублей. Это было сделано для получения конкурентных преимуществ.

Прокуратура возбудила дело об административном нарушении по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от юридического лица). В результате рассмотрения дела организация была признана виновной и оштрафована на 500 тысяч рублей.

Штраф был полностью оплачен, отметили в прокуратуре, деньги поступили в государственный бюджет.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.