Свыше 500 нижегородцев поймали пьяными за рулём с начала 2026 года

С начала года сотрудники Госавтоинспекции Нижегородской области выявили и привлекли к ответственности 528 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. Из них 458 человек были уличены в употреблении алкоголя, а 189 отказались проходить медицинское освидетельствование.

70 водителей, ранее лишённых прав за вождение в нетрезвом виде, снова сели за руль под воздействием алкоголя, что является уголовным преступлением.

Госавтоинспекция Нижегородской области продолжает активно работать над предотвращением и пресечением нарушений, связанных с вождением в состоянии опьянения. Ведомство будет усиливать меры контроля и проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение числа таких инцидентов.

