Свыше 500 нижегородцев поймали пьяными за рулём с начала 2026 года

С начала года сотрудники Госавтоинспекции Нижегородской области выявили и привлекли к ответственности 528 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. Из них 458 человек были уличены в употреблении алкоголя, а 189 отказались проходить медицинское освидетельствование.
70 водителей, ранее лишённых прав за вождение в нетрезвом виде, снова сели за руль под воздействием алкоголя, что является уголовным преступлением.
Госавтоинспекция Нижегородской области продолжает активно работать над предотвращением и пресечением нарушений, связанных с вождением в состоянии опьянения. Ведомство будет усиливать меры контроля и проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение числа таких инцидентов.Напомним, нижегородцы отправили 100 сообщений о пьяных водителях в новогодние каникулы.
