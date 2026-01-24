Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Последние новости рубрики Происшествия
24 января 2026 13:15Свыше 500 нижегородцев поймали пьяными за рулём с начала 2026 года
23 января 2026 19:25Нижегородец получил условный срок за контрабанду растения Гармала
23 января 2026 17:10Пилорама сгорела на 1296 кв. метрах в Нижегородской области
23 января 2026 16:17Электрошокеры, травматы и боеприпасы пытались пронести в нижегородские суды
23 января 2026 13:18Бывший аудитор нижегородской КСП выступил в суде по делу о взятках
23 января 2026 12:02Гибель двух человек на пожаре под Арзамасом обернулась уголовным делом
22 января 2026 19:31Нижегородка убила мужа бутылкой, а тело закопала в сарае
22 января 2026 18:41В ФСБ сообщили о задержании сотрудника нижегородской ИК за взятки
22 января 2026 17:30Появились фото и видео с места пожара на рынке в Кстове
22 января 2026 14:06Крупный пожар произошел на кстовском рынке 22 января
Происшествия

Свыше 500 нижегородцев поймали пьяными за рулём с начала 2026 года

24 января 2026 13:15 Происшествия
Свыше 500 нижегородцев сели за руль пьяными с начала 2026 года

С начала года сотрудники Госавтоинспекции Нижегородской области выявили и привлекли к ответственности 528 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. Из них 458 человек были уличены в употреблении алкоголя, а 189 отказались проходить медицинское освидетельствование.

70 водителей, ранее лишённых прав за вождение в нетрезвом виде, снова сели за руль под воздействием алкоголя, что является уголовным преступлением.

Госавтоинспекция Нижегородской области продолжает активно работать над предотвращением и пресечением нарушений, связанных с вождением в состоянии опьянения. Ведомство будет усиливать меры контроля и проводить профилактические мероприятия, направленные на снижение числа таких инцидентов.

Напомним, нижегородцы отправили 100 сообщений о пьяных водителях в новогодние каникулы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

