Происшествия

Спецназ "Берсерк" первым оказал помощь пострадавшим в жутком ДТП под Арзамасом

24 января 2026 14:32 Происшествия
Спецназ Берсерк первым оказал помощь пострадавшим в жутком ДТП под Арзамасом

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Сотрудники специального подразделения "Берсерк" Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области стали свидетелями страшной аварии на трассе Р-158 - и первыми пришли на помощь пострадавшим.

Напомним, смертельная авария произошла утром 20 января на трассе Р-158 "Нижний Новгород - Саратов" в Арзамасском округе. Там лоб в лоб столкнулись две иномарки, в одной из которых находились сотрудники Корпорации развития промышленности и предпринимательства Нижегородской области. Водитель и 57-летний пассажир скончались на месте аварии.

Как рассказал один из офицеров спецназа ГУФСИН, увидев трагедию, они не раздумывая начали действовать. В автомобиле "Шевроле" они обнаружили одного выжившего. Сотрудники ОСН быстро срезали ремни безопасности и с огромным усилием отодвинули сиденье, чтобы пострадавший мог дышать.

Затем в машине "Шкода" они аналогично освободили ещё одного пострадавшего. Когда на место прибыли машины скорой помощи, бойцы помогали медикам оказывать помощь пострадавшим и спасателям извлекать людей из автомобилей.

Несмотря на усилия медиков, одного госпитализированного участника аварии спасти не удалось. По информации главы нижегородского минпрома Максима Черкасова, в ДТП погибли сотрудники регионального центра компетенций Татьяна Чугунова, Вячеслав Мошков и Алексей Перелетов. 

Теги:
ДТП спасение ФСИН
