Происшествия

Участница громкого скандала в Дивеевском районе убила маленького сына в Москве

24 января 2026 16:31 Происшествия
Участница громкого скандала в Дивеевском районе убила маленького сына в Москве

На юге Москвы произошло зверское преступление: 46-летняя мать утопила в ванной своего пятилетнего сына. Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего, сообщили в СК по Москве. Женщине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

В ходе расследования выяснилось, что у женщины есть богатый "бэкграунд" в Нижегородской области, куда она ранее приехала из Якутии со своей несовершеннолетней дочерью.

В Дивееве она вышла замуж за владельца таксомоторной компании, и в 2020 году у них появился общий ребёнок. Семейная жизнь не сложилась, и брак закончился разводом. Однако бывший супруг не выселил бывшую супругу с детьми, и они остались жить в его доме.

В 2024 году женщина обратилась в полицию с заявлением, в котором обвинила мужчину в растлении её 13-летней дочери. Мужчину задержали, но свою вину он не признаёт. А его друзья утверждают, что бывшая супруга подговорила дочь, чтобы завладеть недвижимостью.

Параллельно она сообщила о нападении старшего сына своего бывшего мужа. По её словам, инцидент произошёл в гараже. Однако видеозапись с камер наблюдения показала, что женщина сама наносила себе удары молотком, поэтому с молодого человека сняли все обвинения.

Женщина обратилась к журналистам, настаивая на огласке ситуации. Позже вместе с дочерью она появилась в эфире ток-шоу федерального телеканала, где повторила обвинения в адрес бывшего супруга. После этого она с детьми переехала в Москву и сменила фамилию.

По данным СМИ, отец погибшего мальчика до сих пор находится в следственном изоляторе, по предъявленному обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Теги:
Дети Убийство Уголовное дело
