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Бизнес

Более 600 нижегородских предпринимателей приняли участие в семинаре центра "Мой бизнес"

25 апреля 2022 13:28  [136] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства региона

Более 600 нижегородских предпринимателей приняли участие в семинаре центра "Мой бизнес" по актуальным мерам поддержки. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Согласно информации, семинары предназначены как для действующих предпринимателей, так и для тех, кто только планирует заняться бизнесом.

По словам министра Максима Черкасова, сейчас очень важно быть на связи с предпринимателями ежедневно. Причем не только с теми, кто работает в крупных городах, но и с районным бизнесом.

"Именно поэтому мы и проводим семинары в очно-заочном формате. На прошедшем семинаре 18 представителей компаний присутствовали лично, а более 600 участников подключились через трансляцию в соцсети. Мы видим, что интерес к подобному формату у бизнеса есть, и будем продолжать проводить подобные семинары регулярно. Темы встреч мы будем формировать из самых частых вопросов, которые приходят по горячей линии и поднимаются на личных приемах в центрах "Мой Бизнес", - сказал он.

Основной темой прошедшего семинара стали меры финансовой поддержки бизнеса, в том числе в виде льготных займов, которые реализуются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В роли спикеров на семинаре выступили специалисты государственных и коммерческих финансовых организаций: начальник консультационного центра АНО "Агентство по развитию системы гарантий и микрокредитная компания для субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области" Руслан Семеген, региональный директор АО "МСП Банк" в Нижнем Новгороде Максим Хоменко и главный клиентский менеджер ПАО "Банк ВТБ" Ангелина Обыденнова.

"Описание различных программ есть на ресурсах регионального минпрома, сайте "Мой Бизнес", в соцсетях. Информации много, но всегда возникают нюансы, которые хочется обсудить лично. Хорошо, что есть такие семинары, на которых можно уточнить детали получения господдержки. Я ответы на свои вопросы получил", - рассказал один из участников семинара, представитель компании-производителя садового инструмента из г. Павлова Алексей Чаннов.

Запись семинара доступна по ссылке.

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Теги:
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