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Общество

Музыкально-патриотический марафон "ZaРоссию" и форум "Новые горизонты" пройдут в Нижнем Новгороде 28 апреля

27 апреля 2022 12:53  [698] Общество

Фото: организаторы мероприятия

Музыкально-патриотический марафон "ZaРоссию" и просветительский форум "Новые горизонты" пройдут в Нижнем Новгороде 28 апреля. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, марафон "ZaРоссию" проходит в шести федеральных округах страны – Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском. К 5 мая он охватит более 30 городов.  

В программу марафона "ZaРоссию" входит просветительская и развлекательная части. В первой половине дня в НГПУ им. Козьмы Минина пройдет просветительский форум "Новые горизонты" Российского общества "Знание". На нем опытные психологи, экономисты, социологи, историки, культурологи расскажут о роли России в мировой экономике и достижениях страны в разных областях, о том, какие перспективы есть у каждого человека, а также о том, как сохранять спокойствие в любых ситуациях, почему важны эмпатия и взаимопомощь, как развивать критическое мышление. Для участия в форуме необходимо пройти онлайн-регистрацию

Во второй половине дня пройдет трехчасовой концерт марафона "ZaРоссию", в котором примут участие Народная артистка России Анита Цой, певец Джанго, группа "Фабрика", актер Дмитрий Харатьян. Также в программе - выступления нижегородских исполнителей – группы Seven Rays и певицы Натальи Ивановой. 

Кульминацией музыкальной программы станет общероссийская эстафета "Свет наших сердец" и акция "Белая лента".  

В течение всего вечера на площадке будет работать информационный стенд благотворительных организаций города. Все желающие смогут получить подробную информацию о том, какие формы поддержки существуют для социально уязвимых групп местного населения. Эстафету марафона Нижний Новгород передаст Челябинску и Ярославлю. Подробную программу проекта можно найти на сайте.

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