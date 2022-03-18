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Международный фестиваль мультфильмов пройдет в Нижнем Новгороде с 26 мая по 5 июня. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Согласно информации, программа фестиваля включает в себя показы более 130 фильмов из более чем 30 стран мира. Также пройдет образовательный проект Фабрика мультфильмов, в рамках которого режиссеры и преподаватели обучат производству мультфильмов в технике компьютерной перекладки или сыпучей анимации, а также ознакомят с техникой озвучания мультфильмов в звуковом цехе.
Фестиваль откроется 26 мая в кинотеатре "Орленок". Также показы мультфильмов пройдут в кинотеатрах "Рекорд" и "Зарница". Фабрика мультфильмов пройдет 28 и 29 мая в "Арсенале".
Программа фестиваля разбита на 3 категории: "Снеговичок" для детей, "Сердце" для подростков и "Заговор" для взрослых зрителей.
С полным расписанием можно ознакомиться на сайте.
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