Международный фестиваль мультфильмов пройдет в Нижнем Новгороде с 26 мая по 5 июня Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Людмила Серая

Международный фестиваль мультфильмов пройдет в Нижнем Новгороде с 26 мая по 5 июня. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, программа фестиваля включает в себя показы более 130 фильмов из более чем 30 стран мира. Также пройдет образовательный проект Фабрика мультфильмов, в рамках которого режиссеры и преподаватели обучат производству мультфильмов в технике компьютерной перекладки или сыпучей анимации, а также ознакомят с техникой озвучания мультфильмов в звуковом цехе.

Фестиваль откроется 26 мая в кинотеатре "Орленок". Также показы мультфильмов пройдут в кинотеатрах "Рекорд" и "Зарница". Фабрика мультфильмов пройдет 28 и 29 мая в "Арсенале".

Программа фестиваля разбита на 3 категории: "Снеговичок" для детей, "Сердце" для подростков и "Заговор" для взрослых зрителей.

С полным расписанием можно ознакомиться на сайте.