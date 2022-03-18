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Общество

"Теплоэнерго" планирует завершить реализацию крупного инвестпроекта в микрорайоне Бурнаковский уже в мае

28 апреля 2022 11:37  [166] Общество

Фото: пресс-служба компании

АО "Теплоэнерго" планирует завершить реализацию крупного инвестпроекта в микрорайоне Бурнаковский уже в мае. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, для повышения надежности теплоснабжения жителей будет построен и введен в эксплуатацию автоматизированный центральный тепловой пункт (ЦТП) и тепловые сети для переключения нагрузки с котельной АО "ОКБМ им. И.И. Африкантова" на централизованное теплоснабжение от Сормовской ТЭЦ.

Сейчас работы в завершающей стадии – на площадке заканчивается монтаж основного технологического оборудования, строительных конструкций здания, параллельно прокладываются и реконструируются тепловые сети протяженностью более 500 м.

Новый ЦТП в районе дома №14 по ул. Куйбышева будет снабжать горячей водой свыше 30 объектов, среди них 20 многоквартирных домов, два детских сада и школа. Благодаря переключению нагрузки на новый центральный тепловой пункт и изменению схемы теплоснабжения будет выведено из эксплуатации более 4,5 км старых труб. Уменьшение протяженности теплотрасс позволит минимизировать тепловые потери при доставке тепла в дома и организации, а также снизит вероятность технологических нарушений.

В целом, в рамках инвестиционной программы АО "Теплоэнерго" в 2022 году планирует строительство и реконструкцию более 14 км сетей, а всего по всем видам ремонта (капитальный, текущий, инвестиционная программа) предприятие намерено обновить 94,1 км тепловых сетей.

Напомним, в конце 2021 года АО "Теплоэнерго" стало победителем XV регионального конкурса "Инвестиционный проект года", организованного министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области, в номинации "Проект в сфере услуг".

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Теги:
Теплоэнерго
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