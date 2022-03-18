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Политика

Олег Лавричев: "Благодарю нижегородцев за активную помощь в сборе гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР"

28 апреля 2022 13:00  [120] Политика
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Фото: пресс-служба мэрии

"Благодарю нижегородцев за активную помощь в сборе гуманитарного груза для жителей ДНР и ЛНР", - заявил председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, комментируя отправку очередной партии гуманитарного груза на Донбасс в рамках визита в Нижний Новгород первого зампреда Совета Федерации РФ Андрея Турчака.

Отмечается, что в рамках визита Андрея Турчака состоялось награждение девяти руководителей промышленных предприятий и предпринимателей благодарственной грамотой за помощь прибывшим в Нижний Новгород вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Награда в том числе была вручена и Олегу Лавричеву.

Делегация в составе представителей правительства Нижегородской области, городской Думы Нижнего Новгорода и Нижегородского регионального отделения партии "Единая Россия", принимавшая Андрея Турчака, побывала на территории логистического центра партии по формированию и распределению гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

"Сегодня из Нижнего Новгорода на территорию признанных Российской Федерацией Донецкой и Луганской независимых народных республик отправляется очередная автоколонна с гуманитарным грузом, и я хочу поблагодарить за неравнодушие и участие всех нижегородцев, которые проявили активную гражданскую позицию и в очередной раз помогли собрать этот груз. В состоянии войны с киевским режимом наши соседи находятся уже в течение 9 лет. Мы от всей души переживаем за них, мы на их стороне и своих не бросаем", - заявил Олег Лавричев по окончании мероприятия.

СПРАВКА:
С начала спецоперации на Донбассе на территорию ДНР и ЛНР из Нижнего Новгорода партией "Единая Россия" отправлено 10 машин (более 197 тонн) гуманитарного груза. Партией оказывается всесторонняя помощь эвакуированным жителям Донбасса и тем, кто остался в ЛНР и ДНР.

В Нижегородскую область прибыло около двух тысяч человек. В пунктах временного размещения работают волонтеры и депутаты "Единой России".

Продолжается сбор средств на специальный счет со следующими реквизитами: Благотворительный фонд "Купно за едино"; ИНН: 5260471160; КПП: 526001001; Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк г. Нижний Новгород, р/с: 40703810642000002718, БИК: 042202603; к/р: 30101810900000000603; назначение платежа: добровольное пожертвование. Также на базе региональной общественной приемной "Единой России" по адресу: Нижний Новгород, ул. Рождественская, 38 ежедневно с 08.00 до 20.00 работает пункт сбора гуманитарной помощи. Телефоны для справок: 434-42-26 и 434-42-50.

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Теги:
Гордума ДНР Олег Лавричев
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