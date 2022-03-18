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Бизнес

Предприниматели Нижнего Новгорода могут получить КЭП в офисах ВТБ

28 апреля 2022 14:20  [105] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Предприниматели Нижнего Новгорода могут получить КЭП в офисах ВТБ. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, ВТБ расширил географию предоставления сервиса по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Получить КЭП без посещения ФНС можно в более чем 85 отделениях банка в 35 городах России, в том числе – и в Нижнем Новгороде. Новым и действующим клиентам банка первичная КЭП предоставляется абсолютно бесплатно с сертифицированным USB-токеном в подарок.

ВТБ выдает КЭП в качестве доверенного лица Удостоверяющего центра ФНС России. Сегодня сервис доступен в отделениях банка в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и еще в 31 городе России. Получить КЭП могут все предприниматели, независимо от того, являются ли они клиентами банка.

Для получения КЭП предпринимателю потребуется посетить отделение ВТБ один раз, а сам процесс займет не более 30 минут. Сертификат электронной подписи записывается на сертифицированный защищенный физический носитель (USB-токен). Клиенту потребуются паспорт и один из документов − решение о назначении руководителя для юридического лица (или другой документ, подтверждающий право действовать от имени ЮЛ без доверенности) и лист записи ЕГРИП или свидетельство ОГРНИП – для ИП.

"Квалифицированная электронная подпись – это один из важных инструментов для бизнеса, который упрощает документооборот и доступ к различным электронным сервисам. Только с начала года мы зафиксировали почти двукратный рост числа выданных КЭП, что говорит о высокой востребованности сервиса. Мы работаем над дальнейшим расширением географии его предоставления, чтобы у предпринимателей во всех городах присутствия ВТБ была возможность получить доступ к удобному решению для повседневной работы", – отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Квалифицированная электронная подпись − цифровой аналог собственноручной подписи индивидуального предпринимателя или руководителя юридического лица. КЭП позволяет вести электронный документооборот, пользоваться сервисами государственных органов, отправлять отчетность в ФНС, а также участвовать в электронных торгах.

Узнать подробную информацию о сервисе и выбрать офис для получения КЭП можно на сайте банка.

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Теги:
Банки ВТБ
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