Нижегородский водоканал в майские праздники переходит на усиленный режим работы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский водоканал в майские праздники переходит на усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, уже с 30 апреля станции Нижегородского водоканала, аварийные бригады, обслуживающие водопроводные и канализационные сети, лаборатории и центральная диспетчерская служба переходят на усиленный режим работы. Он продлится до 10 мая 2022 года.

В случае возникновения аварийной ситуации Нижегородский водоканал направит все силы на скорейшее восстановление работоспособности систем. При обнаружении утечек, открытых люков или других неисправностей на линиях холодного водоснабжения и водоотведения оставить заявку можно любым удобным способом:

через чат-бот, который доступен в Telegram по ссылке, на сайте Нижегородского водоканала и в личном кабинете;

через форму обратной связи "Сообщить о проблеме" на сайте предприятия;

в личном кабинете абонента Нижегородского водоканала;

по многоканальному телефону 246-99-99.

Напомним, с помощью чат-бота также можно уточнить информацию об отключении холодного водоснабжения и времени возобновления подачи воды, передать показания или получить ответы на вопросы, касающиеся начисления пеней должникам, порядка подключения к сетям водоснабжения и водоотведения и т.д.

Обращаем внимание, что в зону ответственности Нижегородского водоканала входят вопросы холодной воды и водоотведения (канализации) на внешних сетях (до границы дома). Нижегородский водоканал не занимается вопросами: