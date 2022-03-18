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Общество

Нижегородский водоканал в майские праздники переходит на усиленный режим работы

01 мая 2022 11:46  [112] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский водоканал в майские праздники переходит на усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Согласно информации, уже с 30 апреля станции Нижегородского водоканала, аварийные бригады, обслуживающие водопроводные и канализационные сети, лаборатории и центральная диспетчерская служба переходят на усиленный режим работы. Он продлится до 10 мая 2022 года.

В случае возникновения аварийной ситуации Нижегородский водоканал направит все силы на скорейшее восстановление работоспособности систем. При обнаружении утечек, открытых люков или других неисправностей на линиях холодного водоснабжения и водоотведения оставить заявку можно любым удобным способом:

  • через чат-бот, который доступен в Telegram по ссылке, на сайте Нижегородского водоканала и в личном кабинете;
  • через форму обратной связи "Сообщить о проблеме" на сайте предприятия;
  • в личном кабинете абонента Нижегородского водоканала;
  • по многоканальному телефону 246-99-99.

Напомним, с помощью чат-бота также можно уточнить информацию об отключении холодного водоснабжения и времени возобновления подачи воды, передать показания или получить ответы на вопросы, касающиеся начисления пеней должникам, порядка подключения к сетям водоснабжения и водоотведения и т.д.

Обращаем внимание, что в зону ответственности Нижегородского водоканала входят вопросы холодной воды и водоотведения (канализации) на внешних сетях (до границы дома). Нижегородский водоканал не занимается вопросами:

  • горячей воды, ее отсутствием и ненормативным качеством;
  • проблем в квартире, в доме по стояку (утечка, нет воды, засор);
  • работы ливневой канализации, затопления улиц, откачки воды после дождя;
  • отопления.

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Теги:
Водоканал
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