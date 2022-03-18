Голосование за самую чистую дворовую территорию стартовало в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Голосование за самую чистую дворовую территорию стартовало в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Чисто.Культурно.ТОС". Об этом сообщили в департаменте общественных отношений администрации города.

Согласно информации, голосование пройдет с 4 по 10 мая включительно.

Всего в акции приняли участие более 500 человек, среди которых активисты ТОСов и соседских центров, школьники и местные жители. С 16 по 30 апреля они провели субботники на 42 объектах – придомовых территориях, детских площадках, скверах, парках и других общественных пространствах.

В рамках субботников также прошли развлекательные мастер-классы. Так, "Волонтеры Победы" вместе с участниками мероприятий сделали пасхальные поделки и вышивку брошей георгиевскими лентами.

За главный приз - совместный поход в боулинг - будут бороться 27 команд.



Голосование за самые чистые территории проходит в группе организатора акции АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода". 8 команд-победителей будут объявлены 11 мая.

Ранее сообщалось, что более 9 тыс кубометров мусора собрали в Нижнем Новгороде участники общегородского субботника.