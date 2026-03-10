Эдгард Запашный пригласил в цирк юного нижегородца, которому не продали букет Общество

Фото: продюсерский центр "Королевский цирк Гии Эрадзе"

История юного нижегородца Елисея, которому накануне Международного женского дня отказались продать цветы, получила неожиданное продолжение. Народный артист России Эдгард Запашный лично связался с семьей и подарил им билеты на представление в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал сам дрессировщик в своих соцсетях.

Напомним, Елисей хотел сделать сюрприз маме. Во время прогулки он попросил маму подождать у входа в цветочный магазин и убежал по "срочным делам". Однако вскоре вернулся расстроенным и без букета — продавцы не стали обслуживать его, сославшись на слишком юный возраст для самостоятельной покупки.

Несмотря на отказ, мальчик не отказался от своей идеи. Он попросил маму зайти в магазин вместе с ним, но с закрытыми глазами, чтобы сохранить интригу. В итоге цветы все же были куплены. Представители торговой точки пояснили, что действовали из соображений осторожности: по их словам, продажа товара несовершеннолетнему формально может быть оспорена родителями, что влечет юридические риски.

История получила широкую огласку. Елисея поддержали военнослужащие, сотрудники экстренных служб и известные спортсмены, в том числе боец ММА Джефф Монсон.

Как рассказала мама мальчика Елизавета в интервью "Комсомольской правде", больше всего семью удивил звонок от Эдгарда Запашного. Артист лично поздравил ее с праздником и пригласил семью в цирк на программу "Песчаная сказка" (0+) продюсерского центра "Королевский цирк Гии Эрадзе", гастроли которого сейчас проходят в Нижегородском цирке.

Кроме того, представители цветочного магазина принесли семье извинения. 8 марта они специально проехали 70 км до места, где отдыхала семья, и вручили два букета.