Юрий Шалабаев: "Наше дело — хранить воспоминания об уроках тех трагических лет и торжестве справедливости" Общество

Глава Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева поздравил нижегородцев с праздником Великой Победы.

"Каждая семья помнит своих героев, радость от их возвращения и горечь похоронок. Всё меньше остается среди нас ветеранов той войны — людей, которые долгие годы были для нас нравственными ориентирами и примером для подражания. Теперь наше дело — хранить воспоминания об уроках тех трагических лет и торжестве справедливости. Мы должны рассказывать своим детям о самоотверженности наших дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, о том, что перед лицом врага все личное и эгоистичное нужно отодвинуть на второй план и сплотиться для общественного блага, как сделали наши предки", - уверен Юрий Шалабаев.

"Горьковчане в годы Великой Отечественной войны были на передовой и на фронте, и в тылу. Они защищали Родину с оружием в руках, трудились на заводах, давали стране военную технику, восстанавливали город после бомбёжек", - добавил в продолжение мэр.

"Давайте сегодня встретимся с родными, достанем старые фотографии, письма, пришедшие с той войны, и снова вместе порадуемся и погрустим. С праздником!" - написал Юрий Шалабаев.