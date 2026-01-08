Почти 43 тысячи нижегородцев приняли в "Поездах здоровья" в 2025 году Общество

Фото: Никита Духник

В 2025 году почти 43 тысячи жителей Нижегородской области получили медицинскую помощь благодаря работе мобильных диагностических комплексов проекта "Поезда здоровья". Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения, подведя итоги работы за год.

Всего за 12 месяцев пять передвижных медицинских комплексов совершили 245 выездов и побывали в 790 населённых пунктах области. За это время врачи провели более 73 тысяч консультаций и выполнили свыше 153 тысяч различных обследований.

В распоряжении пациентов были такие виды диагностики, как электрокардиография, флюорография, маммография, ультразвуковые исследования, а также экспресс-анализы биоматериалов в мобильной лаборатории. Кроме того, по запросам жителей к "Поездам здоровья" подключались стоматологическая установка и диамобиль, предназначенный для выявления эндокринных заболеваний, в том числе сахарного диабета.

По словам министра здравоохранения региона Галины Михайловой, работа мобильных комплексов существенно облегчает доступ к медицинской помощи для жителей отдалённых населённых пунктов. Она также подчеркнула, что проект помогает снизить нагрузку на центральные районные больницы, где особенно остро ощущается нехватка кадров.

В минздраве отметили, что в 2025 году в рамках выездной диагностики впервые было выявлено более 8,6 тысячи заболеваний, включая 116 случаев онкологии. Более половины обратившихся получили направления на дополнительные обследования, а около 1 200 пациентов — на госпитализацию.

Проект "Поезда здоровья" реализуется в регионе с 2018 года по инициативе губернатора Глеба Никитина. Его реализация соответствует целям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

График работы мобильных комплексов обновляется ежемесячно и доступен на сайте министерства здравоохранения Нижегородской области. В 2026 году "Поезда здоровья" возобновят выезды 12 января. В течение первого месяца запланированы визиты в населённые пункты 15 муниципалитетов региона.

