Движение транспорта перекроют в центре Нижнего Новгорода в День Победы Общество

Движение транспорта перекроют в центре Нижнего Новгорода в День Победы 9 мая.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода сообщили, что с 00.01 до 22.30 9 мая движение транспорта будет ограничено на участке улицы Советской от улицы Ивана Романова до Канавинского моста, улице Стрелке, на участке улицы Черниговской от Канавинского моста до переулка Мельничный, на участке Нижне-Волжской набережной, от Благовещенской площади до улицы Широкой, Благовещенской площади, на участке улицы Керченской от улицы Совнаркомовской до Канавинского моста, на участке Похвалинского съезда от Благовещенской площади до пересечения с улицей Ярославской, Канавинскому мосту.

Также с 0.01 до 16.00 9 мая будет ограничено движение транспорта на участке Нижне-Волжской набережной от улицы Широкой до Казанского съезда, улице Рождественской, на участке Зеленского съезда от улицы Широкой до Коромысловой башни Нижегородского кремля, улице Широкой, Георгиевскому съезду, Казанскому съезду, на участке Гребного канала от Казанского съезда до дома 110А по улице Слобода Печеры.

Кроме того, движение транспорта будет ограничено с 7.00 до 12.00 9 мая на участке площади Минина и Пожарского от Верхне-Волжской набережной до улицы Минина.

"На всех вышеперечисленных участках припаркованные автомобили будут перемещаться с помощью эвакуатора. На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки", - отметили в департаменте.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Также планируется внести следующие изменения в маршруты регулярных перевозок:

- временно прекратить движение автобусов маршрута А-5;

- сократить автобусный маршрут Т-87 до остановки «Стрелка»;

- автобусные маршруты А-3, А-19, А-45, А-61, А-71, А-90, А-92, А-95, Т-40, Т-45, Т-70, Т-91 будут двигаться по метромосту, Одесской улице, улице Горького, Ильинской улице, улице Добролюбова, Зеленскому съезду, площади Минина и Пожарского в оба направления;

- автобусные маршруты А-26, А-41, А-43, Т-37, Т-57 в направлении площади Горького будут проходить – по метромосту, Одесской улице, улице Горького, с круговым движением по площади Горького; в направлении Московского вокзала – по площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Малой Ямской улице, улице Горького, Одесской улице, метромосту;

- автобусные маршруты А-52, Т-24 будут курсировать по Советской улице, метромосту, Одесской улице, улице Горького, Ильинской улице, улице Добролюбова, Зеленскому съезду, площади Минина и Пожарского в оба направления;

- автобусный маршрут Т-18 планируется организовать в направлении площади Горького – по Советской улице, метромосту, Одесской улице, улице Горького, с круговым движением по площади Горького; в направлении Московского вокзала – по площади Горького, Большой Покровской улице, Малой Покровской улице, Малой Ямской улице, улице Горького, Одесской улице, метромосту, Советской улице;

- межмуниципальный автобусный маршрут 304 будет организован по метромосту, Одесской улице, улице Горького, площади Горького, улице Горького, Ошарской улице, улице Белинского, улице Горького в оба направления;

Кроме того, на перечисленных маршрутах будут введены остановочные пункты в местах действующих остановочных пунктов по пути следования.

С 21.00 до 22.30 9 мая движение транспорта будет ограничено на участке дороги от улицы Героя Юрия Смирнова, дома 18, до улицы Колхозной.

С 21.00 до 22.30 9 мая движение транспорта будет ограничено по Мещерскому бульвару на участке дороги от дома 3 корпус 1 до дома 5.

С 21.00 до 22.15 9 мая транспорт не будет ходить на участке дороги от бульвара Юбилейного до дома 31А по прилегающей дороге к бульвару Юбилейному и по прилегающей дороге на участке от дома 31А по бульвару Юбилейному до улицы Энгельса.

В связи с этим возможна приостановка движения трамваев маршрута 8 в районе остановок «Больница 40» и «ул. Смирнова», а также планируется сократить движение троллейбусов маршрутов 10, 25 до остановки «ул.Должанская», движение автобусов Т-49, Т-70 организовать по улице Карла Маркса и улице Акимова в оба направления.

Напомним, с 8.00 8 мая до 15.00 9 мая движение транспорта будет ограничено на площади Маркина.

Также 9 Мая МП «Нижегородэлектротранс» продляет свою работу до 23.00 в верхней части города будут работать трамваи маршрутов №2,5,21 и троллейбусы №31,9,17.

В Сормове до 23.00 будут работать трамваи №6,7, троллейбус №15.

На Автозаводе – трамвай №8 и троллейбус №4.

Метро работает до 00.15 на вход - все станции.