Мошенники похитили более 1,5 млн рублей у нижегородца Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мошенники похитили более 1,5 млн рублей у жителя Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в конце апреля в полицию обратился 43-летний нижегородец, который рассказал о поступившем звонке от якобы сотрудника службы безопасности банка. Неизвестная сообщила мужчине, что его расчетный счет находится под угрозой взлома, а для предотвращения потери денежных средств их необходимо перевести на безопасный счет, номер которого женщина продиктовала. Однако нижегородец отказался от этого.

Затем мужчине позвонил псевдосотрудник правоохранительных органов и порекомендовал выполнить все указания представителя банка. Поверив доводам, нижегородец перевел мошенникам 1 517 000 рублей, после чего лжесотрудники перестали отвечать на звонки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 ч.4 УК РФ (мошенничество). Сотрудники полиции устанавливают личности мошенников.

Ранее сообщалось, что 20 нижегородцев обратились в полицию с сообщениями о мошенничествах бесконтактным способом за праздники.