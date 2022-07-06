Изменения в маршрутах автобусов на время строительства метро
Суд закрыл теплицы на Бору на 45 суток
Онлайн-карта мероприятий в Нижнем Новгороде
Продлена работа Нижегородского кремля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 7 июля 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
06 июля 2022 18:23  [201] Представителей нижегородских компаний приглашают к участию в бизнес-миссии в Армении
06 июля 2022 17:18  [202] ВТБ в Нижегородской области в июне увеличил продажи автокредитов на 65%
06 июля 2022 15:57  [170] Технический директор Дзержинских тепловых сетей "Т Плюс" Алексей Семянов стал победителем конкурса "Лучший руководитель года"
06 июля 2022 15:36  [147] Банк "Открытие" и Минздрав России договорились о сотрудничестве
06 июля 2022 14:44  [167] "Открытие Авто": в мае на покупку новых автомобилей россияне потратили на треть меньше, чем в апреле - 51,5 млрд рублей
06 июля 2022 14:20  [145] ВТБ упрощает получение соцвыплат для клиентов
06 июля 2022 13:29  [299] Грузовые электромобили для нужд города планируется производить в Нижнем Новгороде
06 июля 2022 11:44  [189] Три нижегородца вошли в топ-10 премии "Молодой промышленник года-2021"
05 июля 2022 17:53  [381] Центр импорта и импортозамещения Нижегородской области заключил соглашение о сотрудничестве с компаниями Свердловской области
05 июля 2022 17:44  [422] Промышленный технопарк появится на территории Борского стекольного завода
Бизнес

Евгений Люлин: "На "Иннопроме" мы видим, как происходит перераспределение сил, развивается кооперация производителей"

05 июля 2022 16:32  [279] Бизнес
Евгений Люлин на выставке Иннопром - 2022

Евгений Люлин на выставке Иннопром - 2022

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вместе с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Саносяном 5 июля приняли участие в рабочей встрече с министром промышленности Республики Беларусь Петром Пархомчиком в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2022" в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе ЗС НО, в ходе встречи обсуждались перспективы совместного сотрудничества в области машиностроения (речь идет о производстве комбайнов, тракторов и других агрегатов).

"У нас есть реперные точки для сближения, где можно совместно реализовать выгодные проекты", - подчеркнул Евгений Люлин.

Во второй день международной промышленной выставки спикер регионального парламента ознакомился со стендами других регионов и государств.

"На 10 000 квадратных метрах "Иннопрома" сегодня представлено более 500 компаний. Чтобы обойти все экспозиции и внимательно познакомиться с продуктами, не хватит и дня. Каждая представляет на выставке что-то своё, много уникальных разработок. Здесь и ракеты, и белорусские тракторы-беспилотники, и спутниковые системы, огромное количество комплектующих, которые вызывают особенный интерес посетителей. Много нижегородских компаний представлено на площадках крупных корпораций, таких как "Ростех", "Росатом". С удовольствием познакомился с их инновациями в оборонной промышленности. Большое внимание уделяем иностранным коллегам", - сказал Евгений Люлин.

Председатель Заксобрания подчеркнул, что на "Иннопроме-2022" председатель правительства РФ Михаил Мишустин четко обозначил как главный ориентир поддержку отечественного производителя.

"У нас появляются новые виды поддержки, новые формы индустриальных парков, промышленная ипотека, которая будет внедрена в самое ближайшее время. Премьер-министр обозначил целый ряд задач, которые предстоит решать. В настоящее время "Иннопром" приобрел еще большее значение, изменилась сама суть переговоров. Участники ищут сотрудничества с российскими компаниями, производящими качественную продукцию, находят стратегических партнеров. Мы видим, как происходит перераспределение сил, развивается кооперация производителей промышленной продукции", - отметил Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи представителей нижегородского правительства с белорусскими партнерами было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере станкостроения между нижегородским ООО "Рост авиа" и белорусским ООО "Ронтек машин тулс".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Международное сотрудничество Промышленность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Сотрудники Росгвардии вернулись домой после выполнения задач во время спецоперации
06 июля 2022 16:56Сотрудники Росгвардии вернулись домой после выполнения задач во время спецоперации
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph