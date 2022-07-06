Евгений Люлин: "На "Иннопроме" мы видим, как происходит перераспределение сил, развивается кооперация производителей" Бизнес

Евгений Люлин на выставке Иннопром - 2022 Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин вместе с заместителем губернатора Нижегородской области Андреем Саносяном 5 июля приняли участие в рабочей встрече с министром промышленности Республики Беларусь Петром Пархомчиком в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2022" в Екатеринбурге.

Как сообщили в пресс-службе ЗС НО, в ходе встречи обсуждались перспективы совместного сотрудничества в области машиностроения (речь идет о производстве комбайнов, тракторов и других агрегатов).

"У нас есть реперные точки для сближения, где можно совместно реализовать выгодные проекты", - подчеркнул Евгений Люлин.

Во второй день международной промышленной выставки спикер регионального парламента ознакомился со стендами других регионов и государств.

"На 10 000 квадратных метрах "Иннопрома" сегодня представлено более 500 компаний. Чтобы обойти все экспозиции и внимательно познакомиться с продуктами, не хватит и дня. Каждая представляет на выставке что-то своё, много уникальных разработок. Здесь и ракеты, и белорусские тракторы-беспилотники, и спутниковые системы, огромное количество комплектующих, которые вызывают особенный интерес посетителей. Много нижегородских компаний представлено на площадках крупных корпораций, таких как "Ростех", "Росатом". С удовольствием познакомился с их инновациями в оборонной промышленности. Большое внимание уделяем иностранным коллегам", - сказал Евгений Люлин.

Председатель Заксобрания подчеркнул, что на "Иннопроме-2022" председатель правительства РФ Михаил Мишустин четко обозначил как главный ориентир поддержку отечественного производителя.

"У нас появляются новые виды поддержки, новые формы индустриальных парков, промышленная ипотека, которая будет внедрена в самое ближайшее время. Премьер-министр обозначил целый ряд задач, которые предстоит решать. В настоящее время "Иннопром" приобрел еще большее значение, изменилась сама суть переговоров. Участники ищут сотрудничества с российскими компаниями, производящими качественную продукцию, находят стратегических партнеров. Мы видим, как происходит перераспределение сил, развивается кооперация производителей промышленной продукции", - отметил Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что по итогам встречи представителей нижегородского правительства с белорусскими партнерами было заключено соглашение о сотрудничестве в сфере станкостроения между нижегородским ООО "Рост авиа" и белорусским ООО "Ронтек машин тулс".