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Общество

Руководителя управляющей компании оштрафовали за неисполнение обязательств перед гарантирующим поставщиком

06 июля 2022 14:33  [179] Общество

Кстовский городской суд Нижегородской области завершил рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя управляющей компании "Времена года" по п. "б" ч. 2 ст. 165 УК РФ по факту причинения "ТНС энерго НН" имущественного ущерба в особо крупном размере.Об этом сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.

Судом было установлено, что руководитель управляющей компании, в нарушение действующего законодательства, намеренно не перечисляла гарантирующему поставщику денежные средства, получаемые от населения за потребленную электроэнергию. В деле фигурировали 11 расчетных периодов (месяцев), начиная с 2017 года, в течение которых перечисление средств населения гарантирующему поставщику не производилось. Денежные средства, полученные от граждан, в указанные периоды тратились руководителем управляющей компании по собственному усмотрению на иные нужды управляющей компании, при этом "ТНС энерго НН" в полном объеме выполняло обязанности гарантирующего поставщика электроэнергии.

В связи с тем, что обвиняемая активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, а также полностью возместила имущественный ущерб, причиненный "ТНС энерго НН" (сумму фактической задолженности и пени), суд принял решение применить в отношении нее меру уголовно-правового характера в виде штрафа. Постановление суда вступило в законную силу.

Гарантирующий поставщик электроэнергии в очередной раз обращает внимание клиентов на недопустимость нарушения действующего законодательства и условий договоров. Подобные действия влекут за собой повышенные издержки для недобросовестных компаний, а также уголовную и иную ответственность для их руководителей.

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Теги:
ДУК ТНС Энерго Штраф
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