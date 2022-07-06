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Маршут А-30 в Нижнем Новгороде будет продлен до микрорайона Бурнаковский в 2023 году. Об этом сообщается на странице новой маршрутной сети нижегородской агломерации в соцсети "Вконтакте".
Согласно информации, продление маршрута станет возможным после реконструкции площадки для автобусов, которую планируется провести в 2023 году.
Отмечается, что именно по этой причине в настоящее время на интерактивной карте новой маршрутной сети нет маршрута А-30.
Также сообщается, что расписание продленного маршрута будет составлено с учетом потребностей жителей микрорайона. Кроме того, будет обеспечена бесперебойная работа маршрута для сокращения времени ожидания пассажиров на остановках.
Ранее сообщалось, что пятнадцать маршрутов общественного транспорта изменятся с введением новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде.
Напомним, что новая маршрутная сеть в Нижнем Новгороде будет введена в августе-сентябре 2022 года. Также доступна "горячая линия" по ее работе.
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