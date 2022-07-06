Маршут А-30 в Нижнем Новгороде будет продлен до микрорайона Бурнаковский в 2023 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Маршут А-30 в Нижнем Новгороде будет продлен до микрорайона Бурнаковский в 2023 году. Об этом сообщается на странице новой маршрутной сети нижегородской агломерации в соцсети "Вконтакте".

Согласно информации, продление маршрута станет возможным после реконструкции площадки для автобусов, которую планируется провести в 2023 году.

Отмечается, что именно по этой причине в настоящее время на интерактивной карте новой маршрутной сети нет маршрута А-30.



Также сообщается, что расписание продленного маршрута будет составлено с учетом потребностей жителей микрорайона. Кроме того, будет обеспечена бесперебойная работа маршрута для сокращения времени ожидания пассажиров на остановках.

Ранее сообщалось, что пятнадцать маршрутов общественного транспорта изменятся с введением новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде.

Напомним, что новая маршрутная сеть в Нижнем Новгороде будет введена в августе-сентябре 2022 года. Также доступна "горячая линия" по ее работе.