Скоростной поезд "Ласточка" насмерть сбил девочку в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Скоростной поезд "Ласточка" насмерть сбил 4-летнюю девочку в Нижегородской области. Об этом сообщили в следственном управлении на транспорте СК России.

Согласно информации, 7 июля около 13:00 на железной дороге у поселка Новое Доскино скоростной поезд "Ласточка" сбил трех человек, переходивших железную дорогу в необорудованном для этого месте.

Как рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, из трех пострадавших погибла девочка. На месте происшествия работают две бригады скорой медицинской помощи и бригада центра медицины катастроф.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд насмерть сбил нижегородца на станции Киселиха.