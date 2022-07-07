Скоростной поезд "Ласточка" насмерть сбил девочку в Нижегородской области

Фото:
Скоростной поезд "Ласточка" насмерть сбил 4-летнюю девочку в Нижегородской области. Об этом сообщили в следственном управлении на транспорте СК России.
Согласно информации, 7 июля около 13:00 на железной дороге у поселка Новое Доскино скоростной поезд "Ласточка" сбил трех человек, переходивших железную дорогу в необорудованном для этого месте.
Как рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, из трех пострадавших погибла девочка. На месте происшествия работают две бригады скорой медицинской помощи и бригада центра медицины катастроф.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что пассажирский поезд насмерть сбил нижегородца на станции Киселиха.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+