Олег Лавричев поздравил коллектив завода имени Г.И.Петровского с 95-летием со дня основания предприятия Общество

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев 7 июля принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 95-летию со дня основания завода имени Г.И.Петровского, сообщает пресс-служба Гордумы.

На церемонии также присутствовали заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Владимир Балакин, заместитель председателя комитета по экономике, промышленности и поддержке предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания Нижегородской области Николай Упирвицкий и глава администрации Нижегородского района Илья Лагутин.

Во время Великой Отечественной войны завод выпускал продукцию оборонного назначения, по ее окончании наладив серийное производство аппаратуры магнитной записи. В 1970-х годах конструкторами предприятия были разработаны первые отечественные видеомагнитофон "Уран" и кассетный магнитофон "Корвет". В 90-е годы был освоен выпуск «черных ящиков» для нужд авиации.

Как сообщил генеральный директор завода им. Г.И.Петровского Илья Мажаров, в настоящее время предприятие занимает ведущие позиции среди разработчиков и изготовителей специальной продукции для российской армии - регистраторов речевой информации и блоков считывания данных. К продукции гражданского назначения относятся бактерицидные рециркуляторы воздуха, кислородные концентраторы, а также интеллектуальные светосигнальные комплексы для дополнительного визуального обозначения пешеходных, велосипедных, парковых зон и инженерных объектов.

"Уважаемые заводчане, от имени руководства города, депутатского корпуса и от себя лично от всей души поздравляю вас со столь значимой датой в истории предприятия. 95 лет – это большой отрезок пути. Сегодня завод стоит прочно на ногах, имеет потенциал в виде технологических возможностей, перспектив, конструкторских наработок, загрузки. Планов много и их нужно постараться выполнить, и к 100-летию подойти с новыми достижениями, продвигаясь хорошими темпами, с положительной динамикой. Вся история предприятия говорит о том, что все сложные времена преодолевались и проходили для него благополучно и успешно. В годы Великой Отечественной войны производилось около 30 различных видов вооружения военной техники. В послевоенное время усилия предприятия были направлены в основном на оборонную продукцию, но также выпускались изделия и гражданского назначения. Мы все помним кассетный магнитофон "Романтик" – это было окно в мир зарубежной популярной музыки. Спасибо коллективу того времени, спасибо ветеранам! Сегодня завод находится на передовых рубежах конструкторской мысли и работает над созданием новых образцов продукции. Уверен, что эти планы реализуются в непростых условиях, сложившихся не только для завода, но и в целом для промышленного производства, в особенности приборостроения. Работа предстоит большая. Желаю коллективу завода успехов, и не сомневаюсь, что он продемонстрирует новые достижения и победы!" – обратился к участникам торжества Олег Лавричев.

Также в ходе торжественной церемонии лучшим сотрудникам завода спикер городской Думы вручил Почетные грамоты за высокий профессионализм и добросовестный труд.