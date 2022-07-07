Межрегиональный фестиваль чувашской культуры "Питрав Пуххи" пройдёт в Воротынце 9 июля Культура и отдых

Фото: Ванатовская Анастасия, с сайта culture.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Двенадцатый Межрегиональный фестиваль чувашской культуры "Питрав Пуххи" пройдёт в Воротынском районе 9 июля. Об этом сообщили в окружной администрации.

Согласно информации, фестиваль состоится в посёлке Лысая Гора, на зелёной площадке возле местного Дома культуры.

Как рассказали организаторы мероприятия, праздник посвящён Петрову дню — встрече второй половины жаркого лета.

Гостей фестиваля будут встречать встретили гостей праздника с "хлебом – солью" и чувашским национальным напитком.

На фестивале будут представлены национальные костюмы народов Поволжья.

На площадке под открытым небом выступят самодеятельные творческие коллективы из разных регионов России. Кроме того, в рамках праздничной программы будут организованы спортивные состязания, мастер классы. Также присутствующих ждут угощения - блюда национальной чувашской кухни.

Ранее сообщалось, что 10 июля в Кстове пройдёт районный фестиваль "Земляничная поляна", а в Лукояновском районе 8-10 июля состоится семейный фестиваль "Ромашковый луг".