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Общество

Строительство метро в Нижнем Новгороде будет дополнительно профинансировано на 1,3 млрд рублей из федерального бюджета

08 июля 2022 16:13  [54] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область получит в этом году дополнительные средства на продление метро до площади Сенной и другие инфраструктурные проекты. Такое решение было принято по итогам президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России.

Согласно информации, Нижегородской области будет направлено одобренные ранее 6,3 млрд рублей уже в этом году, а также дополнительные 1,3 млрд рублей на строительство метрополитена.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, из этих средств 3,2 млрд рублей будет направлено на продление Автозаводской линии метрополитена.

Кроме того, 865,4 млн рублей направят на проектирование и изыскательские работы в рамках продления Сормовско-Мещерской линии метро от станции "Буревестник" до станции в районе Центра Сормова.

Также замгубернатора Сергей Морозов сообщил, что 2 млрд рублей пойдут на берегоукрепление и инженерную защиту склона улицы Черниговской, а 231,1 млн рублей - на продолжение работ в рамках проекта редевелопмента исторического центра – Започаинья.

Ранее сообщалось, что работы по строительству метро на площади Сенной начнутся в сентябре 2022 года.

Напомним, что проектированием и строительством двух новых станций метро занимается АО "Моспроект-3". Стоимость работ составляет 35,5 млрд рублей. Завершение строительства линии метрополитена протяженностью 3,2 км. планируется до конца 2025 года

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Теги:
Метро Строительство
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