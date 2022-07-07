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Культура и отдых

Ночные программы с наблюдениями в обсерватории появились в нижегородском планетарии

11 июля 2022 18:15  [32] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Ночные программы с наблюдениями в обсерватории появились в нижегородском планетарии. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, первый сеанс пройдет 12 июля в 22:00. 

Как рассказали в департаменте, в Большом звездном зале до полуночи будут проходить кинопоказы, в обсерватории можно будет принять участие в наблюдениях в телескоп, а на крыше планетария нижегородцам доступны лекции под открытым небом.

Программа кинопоказов:

12 июля — "Майя. Наблюдатели Вселенной", "Полёт во Вселенную", "В глубинах космоса", "Солнце — звезда нашей жизни", "Световое эхо", "Цикл", "Астерия", "Полёт фантазии".

13 июля — "Внеземные миры", "Путешествие к центру Млечного Пути", "Зрение", "Теряя звёзды", "Удивительная Индия", "Тёмная материя".

14 июля — шоу "Whale Dreams", "Неукротимая планета", "Загадки Солнца", "В глубины Вселенной", короткометражные фишай съёмки: "Камбоджа. Ангкор — Ват", "Фестиваль воздушных шаров", "Удивительная Индия".

Общая продолжительность фильмов в Большом зале — 90 минут.

Билеты на программу можно приобрести в кассе Нижегородского планетария им. Г. М. Гречко перед сеансом.

Ранее сообщалось, что реконструкция нижегородского планетария начнется в 2022 году.

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Теги:
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