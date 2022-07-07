Фото:
Ночные программы с наблюдениями в обсерватории появились в нижегородском планетарии. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.
Согласно информации, первый сеанс пройдет 12 июля в 22:00.
Как рассказали в департаменте, в Большом звездном зале до полуночи будут проходить кинопоказы, в обсерватории можно будет принять участие в наблюдениях в телескоп, а на крыше планетария нижегородцам доступны лекции под открытым небом.
Программа кинопоказов:
12 июля — "Майя. Наблюдатели Вселенной", "Полёт во Вселенную", "В глубинах космоса", "Солнце — звезда нашей жизни", "Световое эхо", "Цикл", "Астерия", "Полёт фантазии".
13 июля — "Внеземные миры", "Путешествие к центру Млечного Пути", "Зрение", "Теряя звёзды", "Удивительная Индия", "Тёмная материя".
14 июля — шоу "Whale Dreams", "Неукротимая планета", "Загадки Солнца", "В глубины Вселенной", короткометражные фишай съёмки: "Камбоджа. Ангкор — Ват", "Фестиваль воздушных шаров", "Удивительная Индия".
Общая продолжительность фильмов в Большом зале — 90 минут.
Билеты на программу можно приобрести в кассе Нижегородского планетария им. Г. М. Гречко перед сеансом.
Ранее сообщалось, что реконструкция нижегородского планетария начнется в 2022 году.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+