Лопатинский овраг предложили назвать в честь Вадима Воронкова

Вадим Воронков
Лопатинский овраг предложили назвать в честь профессора Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, заслуженного архитектора РСФСР Вадима Воронкова. Об этом сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода.
Согласно информации, ранее имя Вадима Воронкова планировалось присвоить бульвару в Нижегородском районе, однако в ходе обсуждений выяснилось, что на предложенном участке нет строений, из-за чего нижегородцы не смогут узнать о присвоении имени известного архитектора данной зоне.
Члены Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде предложили назвать именем Воронкова территорию Лопатинского оврага.
Как рассказал председатель Гордумы Олег Лавричев, предложение будет направлено в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города.
Ранее сообщалось, что памятник композитору Борису Мокроусову установят в Нижнем Новгороде.
СПРАВКА:
Вадим Васильевич Воронков (1925-2016) с 1961 по 1986 гг. являлся начальником Главного Архитектурно-планировочного Управления Горьковского горисполкома, главным архитектором города. Лауреат премии Совета Министров СССР, премии города Нижнего Новгорода. Почётный член Российской Академии Архитектуры и строительных наук. Награждён орденом "Знак Почета", медалями. Избирался депутатом городского Совета народных депутатов нескольких созывов.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+