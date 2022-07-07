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Общество

Лопатинский овраг предложили назвать в честь Вадима Воронкова

12 июля 2022 13:15  [138] Общество
Вадим Воронков

Вадим Воронков

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Лопатинский овраг предложили назвать в честь профессора Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, заслуженного архитектора РСФСР Вадима Воронкова. Об этом сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода.

Согласно информации, ранее имя Вадима Воронкова планировалось присвоить бульвару в Нижегородском районе, однако в ходе обсуждений выяснилось, что на предложенном участке нет строений, из-за чего нижегородцы не смогут узнать о присвоении имени известного архитектора данной зоне.

Члены Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде предложили назвать именем Воронкова территорию Лопатинского оврага.

Как рассказал председатель Гордумы Олег Лавричев, предложение будет направлено в департамент градостроительного развития и архитектуры администрации города.

Ранее сообщалось, что памятник композитору Борису Мокроусову установят в Нижнем Новгороде.

СПРАВКА:

Вадим Васильевич Воронков (1925-2016) с 1961 по 1986 гг. являлся начальником Главного Архитектурно-планировочного Управления Горьковского горисполкома, главным архитектором города. Лауреат премии Совета Министров СССР, премии города Нижнего Новгорода. Почётный член Российской Академии Архитектуры и строительных наук. Награждён орденом "Знак Почета", медалями. Избирался депутатом городского Совета народных депутатов нескольких созывов.

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Теги:
Архитектура Памятники
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