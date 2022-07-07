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Почти 20 нижегородцев с 1 июня получили солнечные удары. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на министерство здравоохранения региона.
Согласно информации, взрослые за медицинской помощью обращались 15 раз, а два раза солнечный удар получили дети шести и семи лет.
Из всех пострадавших трое были доставлены в дежурные терапевтические стационары города, 10 человек от медицинской помощи отказались, а остальным пяти помощь была оказана на месте.
Ранее сообщалось, что крайне неустойчивая погода ожидается в Нижегородской области на предстоящей неделе.
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