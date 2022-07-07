Почти 20 нижегородцев с 1 июня получили солнечные удары Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти 20 нижегородцев с 1 июня получили солнечные удары. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Согласно информации, взрослые за медицинской помощью обращались 15 раз, а два раза солнечный удар получили дети шести и семи лет.

Из всех пострадавших трое были доставлены в дежурные терапевтические стационары города, 10 человек от медицинской помощи отказались, а остальным пяти помощь была оказана на месте.

Ранее сообщалось, что крайне неустойчивая погода ожидается в Нижегородской области на предстоящей неделе.