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Политика

Олег Лавричев избран на пост зампредседателя Регионального совета НРО "Всероссийский совет местного самоуправления"

12 июля 2022 16:49  [62] Политика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Олег Лавричев избран на пост зампредседателя Регионального совета НРО "Всероссийский совет местного самоуправления". Об этом сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода.

Согласно информации, голосование прошло 11 июля в ходе отчетно-выборной конференции Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийский Совет местного самоуправления".

Также в число заместителей вошли Ольга Щетинина, Дмитрий Ивагин и директор департамента государственного управления и государственной службы Нижегородской области Сергей Бочаров.

Участники заседания подвели итоги деятельности в 2019-2022 годах и обсудили дальнейшие планы. Так, в текущем году ВСМС провёл грантовый конкурс "Швейная мастерская", а совместно с Управлением госохраны ОКН Нижегородской области и АНО "АСИРИС" был инициирован проект по сбору информации о потребностях муниципальных образований региона в проведении археологических разведок земельных участков, планируемых к хозяйственному освоению в 2023-2025 годах.

Напомним, что в ходе заседания также на пост председателя Регионального совета НРО "Всероссийский совет местного самоуправления" переизбрали Александра Вайнберга.

СПРАВКА:

Общероссийская общественная организация "Всероссийский Совет местного самоуправления" учреждена 31 мая 2006 года. К настоящему моменту региональные отделения организации созданы в 81 регионе России.

На постоянной основе актив регионального отделения ВСМС принимает участие в общественных слушаниях, круглых столах, рабочих группах, направленных на разработку регионального законодательства, затрагивающего интересы муниципальных образований Нижегородской области.

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