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Ливни ожидаются в Нижегородской области вечером 12 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, подобные погодные условия сохранятся и днем 13 июля.
В связи с этим в регионе прогнозируется высокая вероятность чрезвычайных ситуаций, которые будут связаны с затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в системе ЖКХ.
Кроме того, ожидаются подтопления из-за замусоривания ливневых стоков и коллекторов, затоплениями пониженных участков дорог и низководных мостов. Возможна активизация оползневых процессов, предупредили в ГУ МЧС.
На сельхозугодьях вероятны затопления, а также повреждение и полегание растительности. Кроме того, возможны оползни, размыв насыпи железнодорожного полотна и автодорог.
Ранее сообщалось, что крайне неустойчивая погода ожидается в Нижегородской области на предстоящей неделе.
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