Чрезвычайная пожароопасность лесов местами сохранится в Нижегородской области 14-15 июля Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Чрезвычайная пожароопасность лесов местами сохранится в Нижегородской области 14-15 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, в связи с неблагоприятными погодными явлениями местами в Нижегородской области и Нижнем Новгорода в ближайшие 2 дня сохранится высокая (4 класс) и местами чрезвычайная (5 класс) пожароопасность и торфяников.

В этот период возможно возникновение лесных пожаров с распространением на населенные пункты.

Нижегородцам рекомендуется не разводить костры и не курить в лесах, не сжигать мусор на дачных участках. Также во время посещения леса не следует оставлять стекло, мусор, бутылки на открытой местности, во избежании пожара.

Напомним, что в связи с высокой пожароопасностью в Нижегородской области в восьми муниципальных округах уже введен запрет на посещение лесов.