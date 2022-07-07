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Чрезвычайная пожароопасность лесов местами сохранится в Нижегородской области 14-15 июля. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Согласно информации, в связи с неблагоприятными погодными явлениями местами в Нижегородской области и Нижнем Новгорода в ближайшие 2 дня сохранится высокая (4 класс) и местами чрезвычайная (5 класс) пожароопасность и торфяников.
В этот период возможно возникновение лесных пожаров с распространением на населенные пункты.
Нижегородцам рекомендуется не разводить костры и не курить в лесах, не сжигать мусор на дачных участках. Также во время посещения леса не следует оставлять стекло, мусор, бутылки на открытой местности, во избежании пожара.
Напомним, что в связи с высокой пожароопасностью в Нижегородской области в восьми муниципальных округах уже введен запрет на посещение лесов.
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