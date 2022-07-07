Горячая линия по вопросам работы нижегородского Навигатора допобразования пройдёт 14 июля

Горячая телефонная линия по вопросам работы Навигатора дополнительного образования детей пройдёт в Нижнем Новгороде 14 июля. Её проведёт городской департамент образования.
Звонки будут приниматься с 10:00 до 16:00 по телефону 435-23-03.
Напомним, на территории Нижнего Новгорода с 2019 года реализуется федеральный проект "Успех каждого ребёнка". С сентября 2020 года в рамках данного проекта появилась возможность получать дополнительно образование по сертификатам персонифицированного финансирования.
В частности, по электронным сертификатам дети за счёт бюджета могут посещать любые лицензированные кружки или секции, размещённые на региональном сайте Навигатора дополнительного образования.
Ранее сообщалось, что нижегородцы могут записать детей в кружки и секции через новый цифровой сервис на портале Госуслуг.
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