Горячая линия по вопросам работы нижегородского Навигатора допобразования пройдёт 14 июля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Горячая телефонная линия по вопросам работы Навигатора дополнительного образования детей пройдёт в Нижнем Новгороде 14 июля. Её проведёт городской департамент образования.

Звонки будут приниматься с 10:00 до 16:00 по телефону 435-23-03.

Напомним, на территории Нижнего Новгорода с 2019 года реализуется федеральный проект "Успех каждого ребёнка". С сентября 2020 года в рамках данного проекта появилась возможность получать дополнительно образование по сертификатам персонифицированного финансирования.

В частности, по электронным сертификатам дети за счёт бюджета могут посещать любые лицензированные кружки или секции, размещённые на региональном сайте Навигатора дополнительного образования.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут записать детей в кружки и секции через новый цифровой сервис на портале Госуслуг.