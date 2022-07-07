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Общество

Почти на 30% выросла выработка в Управлении спецсвязи по Нижегородской области благодаря участию в нацпроекте

13 июля 2022 18:00  [97] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти на 30% выросла выработка в Управлении спецсвязи по Нижегородской области благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда".  Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в качестве пилотного потока реализации нацпроекта был выбран процесс по выполнению нарочной перевозки.

Как рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, без дополнительных вложений скорость обработки отправлений была увеличена более чем на 30%, а выработка на 29%.

По словам министра, эксперты центра компетенции работали на предприятии полгода. За этот период здесь был организован эталонный участок на складе и систему адресного хранения.

Старший руководитель проекта Федерального центра компетенций Алексей Голубев рассказал, что в рамках проекта были выявлены и объединены несколько региональных маршрутов, что привело к снижению себестоимости перевозок.

Он также отметил, что 24 сотрудника ФГУП "ГЦСС" были обучены системе 5C и другим инструментам бережливого производства.

Напомним, что на данный момент в Нижегородской области 185 предприятий участвуют в национальном проекте "Производительность труда". 

При этом, Региональный центр компетенций Нижегородской области признан лучшим в России по итогам 2021 года.

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Теги:
Нацпроект
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