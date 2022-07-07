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Общество

Движение трамваев по улице Гордеевской приостановят до 19 июля

14 июля 2022 10:10  [87] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Движение трамваев по улице Гордеевской приостановят до 19 июля. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Нижнего Новгорода.

Согласно информации, с 18:00 15 июля до 6:00 19 июля на участке улицы Гордеевской около дома №80А будет ограничено движение транспорта и трамваев.

Ограничения связаны с ремонтом трубопроводов теплотрассы, который будет проводить АО "Теплоэнерго".

Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Ранее сообщалось, что Гранитный переулок в Нижнем Новгороде перекроют для движения транспорта с 14 июля до 17 августа.

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Теги:
движение Трамвай
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