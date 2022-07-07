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Бизнес

Половина оборота по картам ВТБ к концу 2022 года будет приходиться на "Мир"

14 июля 2022 14:08  [89] Бизнес

Половина оборота по картам ВТБ к концу 2022 года будет приходиться на "Мир", сообщает пресс-служба банка.

В сообщении говорится, что за первое полугодие 2022 года клиенты ВТБ оформили почти 2,5 млн карт "Мир", каждая пятая национальная карта выпускалась в цифровом формате. На "Мир" в июне пришлось более 40% общего оборота по картам банка и почти 85% объема транзакций по виртуальным картам. По прогнозу банка, к концу года доля национальных карт в общем объеме трат по картам ВТБ достигнет 50%.

Всего с начала года ВТБ выдал клиентам 2,5 млн карт "Мир" - почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Каждую пятую из них клиенты оформляли в цифровом формате, в то время как год назад на виртуальный "Мир" приходилось менее 3%. Всего за январь-июнь было выдано почти полмиллиона цифровых национальных карт.

Россияне все чаще расплачиваются именно национальными картами – летом на них пришлось уже свыше 40% оборота розничных клиентов банка, что почти вдвое превышает уровень аналогичного периода прошлого года. В тратах по виртуальным картам доля «Мира» достигла уже 85%.

Всего за полгода держатели карт "Мир" ВТБ потратили 465 млрд рублей – в 1,7 раза, чем за январь-июнь 2021 года. При этом с января по июнь месячный объем транзакций по ним увеличился почти на треть – до 90 млрд рублей. В сегменте цифрового "Мира" динамика еще более значительная: оборот по таким картам к июню вырос втрое.

"Несмотря на уход ряда зарубежных платежных сервисов, цифровые карты – и прежде всего "Мир" – продолжают набирать популярность. Владельцам смартфонов на ОС Android по-прежнему доступна оплата с помощью Samsung Pay и Mir Pay, кроме того, цифровыми картами можно расплачиваться в интернет-магазинах. В целом мы фиксируем продолжающийся спрос на национальные карты – как в пластиковом, так и в цифровом формате, сегодня их портфель в ВТБ превысил 13,5 млн карт. На них уже приходится свыше 40% трат по картам ВТБ против трети в первом квартале. К концу года, по нашим прогнозам, их доля в обороте розничных клиентов может достичь 50%", - отметила начальник управления "Дебетовые карты и счета" ВТБ Ксения Андреева.

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Теги:
Банки ВТБ
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