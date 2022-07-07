Более 300 квартир останутся без света на Автозаводе 15 июля Общество

Шесть многоквартирных домов в Автозаводском районе Нижнего Новгорода временно останутся без электроснабжения 15 июля. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС.

Согласно размещенной информации, с 9:00 до 13:00 света не будет в трёх домах, расположенных по адресам: ул. Никонова, 5, 7/24, а также в доме №8 по ул. Безрукова.

Кроме того, с 13:00 до 17:00 подача электропитание будет ограничена в пятиэтажках на улице Автомеханической - в домах № 7, 11 и 15.

Отключение электроэнергии носит плановый характер и связано с проведением работ на сетях электроснабжения, добавили в ГОЧС.