Олег Лавричев: "Нижегородские металлургические предприятия вносят огромный вклад в развитие экономики нашей страны" Общество

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев поздравляет нижегородцев с Днём металлурга.

"Уважаемые работники и ветераны металлургической промышленности! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

День металлурга мы отмечаем уже 65 лет. Ко всему, что окружает нас в этом мире и делает его более совершенным – зданиям, коммуникациям, транспорту, мостам, дорогам, технике, оборудованию и даже привычным предметам домашнего обихода – металлургия имеет самое непосредственное отношение.

Благодаря героическому труду и заслугам многих поколений металлургов ваша профессия стала одной из самых почетных в нашей стране. Среди сильных, смелых и мужественных покорителей огненной стихии случайных людей не бывает. Металлург – это призвание, высокое мастерство, ответственность, трудолюбие, выдержка и выносливость!

Огромный вклад в развитие экономики и укрепление позиций нашей страны вносят нижегородские металлургические предприятия, специализирующиеся на выпуске продукции для нужд автомобильной промышленности, авиа-и судостроения, железнодорожного транспорта, атомной отрасли, строительства. Отрасль никогда не стоит на месте, внедряя в производство все больше новых технологий.

В честь профессионального праздника хочется поблагодарить за самоотверженный труд руководителей, работников и ветеранов предприятий, ученых, конструкторов, научно-технических специалистов, представителей сектора логистики. Желаю вам счастья, доброго здоровья, новых побед и достижений, стабильности, благополучия и процветания", - говорится в поздравительной речи.

СПРАВКА:

День металлурга – профессиональный праздник специалистов металлургической отрасли. Среди них работники трубопрокатных, метизных заводов, снабжающих предприятий. Праздник также считают своим преподаватели и студенты учебных заведений, профилем которых является переработка и получение изделий из металла.

В России День металлурга отмечается в третье воскресенье июля. В 2022 году праздник выпадает на 17 июля и проходит на официальном уровне 65 раз.