Николай Ходов: "Лично мне FAN ID подарил необыкновенное ощущение свободы" Спорт

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Президент МФК "Торпедо" Николай Ходов поделился своим опытом использования "Карты болельщика", или FAN ID, которая теперь оформляется через портал госуслуг для посещения матчей Российской премьер-лиги.

"Первый раз российские болельщики столкнулись с FAN ID на Олимпийских играх в Сочи в 2014-м. Лично мне FAN ID подарил необыкновенное ощущение свободы, когда на всех объектах можно не задумываться о том, куда положить и где не забыть свое удостоверение личности: оно всегда висит у тебя на груди, и времени для сканирования требуется считанные секунды! Потом был незабываемый чемпионат мира 2018, когда FAN ID фактически заменил уже и иностранным болельщикам и паспорта и визы. Могу только поприветствовать введение такого простого и надежного средства идентификации на стадионах России в матчах нашего чемпионата по большому футболу: работа компетентных служб, клубного маркетинга серьезно упрощается, а удобство, и главное, безопасность болельщиков возрастает на порядок. Уверен, что все заявления "противников" скоро сойдут на нет", - заявил Николай Ходов.



Напомним, первым большим турниром с использованием новой системы допуска зрителей станет Чемпионат России по футболу. До конца года все стадионы РПЛ будут обеспечены системой, позволяющей осуществлять доступ по "Карте болельщика". Финал Кубка России также пройдет по новым правилам для зрителей, чтобы обеспечить высокий уровень сервиса и безопасность всех присутствующих на соревнованиях.

В частности, нижегородские болельщики смогут посетить по "Карте болельщика" первый домашний матч ФК "Пари Нижний Новгород", который 31 июля встретится на одном поле с московским ЦСКА.